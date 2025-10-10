Vengo a dar la cara: Zamudio

El exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), Luis Enrique "N", se presentó de manera voluntaria ante el Centro de Justicia Penal para enfrentar la acusación en su contra por el presunto robo de casi 10 toneladas de estaño, un metal moldeable de alto valor comercial.

Desde temprana hora, medios de comunicación aguardaban su llegada en el exterior del recinto judicial. Aunque existía la posibilidad de que no acudiera, el exdirectivo llegó acompañado de su equipo de abogados e ingresó en una camioneta por el estacionamiento trasero del juzgado, donde fue interceptado por reporteros.

"Vengo a dar la cara" Antes de ingresar a la audiencia, Luis Enrique "N" ofreció breves declaraciones a la prensa.

"Vengo a ver", expresó inicialmente, aclarando que su presencia obedecía a su deseo de enfrentar el proceso.

"Vengo a responder, 50 años en AHMSA y luego eso", comentó, haciendo referencia a su larga trayectoria en la empresa acerera.

Durante la audiencia, el exdirector se mantuvo tranquilo y atento mientras el juez Nelson Ulisis Herrera Ibarra encabezaba la diligencia correspondiente a la causa penal 749/2025, en la que se le imputa el delito de abuso de depositario en cuantía mayor, derivado de la desaparición del material resguardado para Almacenadora Afirme S.A. de C.V.

"Ya habíamos denunciado los robos"

Al concluir la audiencia, Luis Enrique "N" volvió a hablar brevemente con los medios.

"Se denuncia en el Ministerio Público; ya lo habíamos denunciado, no solo este sino más de 50 robos en la empresa", afirmó, sugiriendo que los hechos por los que hoy se le acusa forman parte de una serie de sustracciones ocurridas en AHMSA.

Al ser cuestionado sobre si el robo del estaño pudo haberse cometido sin que él se percatara, respondió:

"Pues imagínate, la planta estaba sola, estaba tomada y por la falta de luz no hay cámaras. Van a ver por qué solo se robaron lo de Afirme y lo de AHMSA ahí sigue", dijo.

Antes de retirarse, agregó con tono risueño:

"Ni modo que se lleven un motor de 600 caballos... ¿pa´ qué sirve? Nos vemos en la otra".

La audiencia continuará el 15 de octubre a las 14:00 horas, fecha en la que el juez determinará si será vinculado a proceso.