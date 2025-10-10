Pidió defensa duplicidad del término

Luis Enrique "N", exdirector de Altos Hornos de México (AHMSA), fue imputado por el delito de abuso del propietario de la cosa y equiparado al abuso de confianza en su modalidad de abuso de depositario en cuantía mayor, dentro de la causa penal 749/2025.

La audiencia inicial se llevó a cabo este viernes en el Centro de Justicia Penal, bajo la conducción del juez Nelson Ulisis Herrera Ibarra, y dio inicio puntualmente a la 1:00 de la tarde.

En la sala estuvieron presentes los abogados Alberto Palomino García y Alberto Varela Armendáriz, en representación de la víctima Almacenadora Afirme S.A. de C.V., mientras que la defensa del acusado fue encabezada por Oliver González y Jorge Alberto Carriero Charles.

El Ministerio Público Eduardo Jacobo Rivera fue quien formuló la imputación.

LOS HECHOS

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 1 de diciembre de 2017 se habilitó una bodega dentro de las instalaciones de AHMSA para uso de Almacenadora Afirme, empresa dedicada al resguardo y control de mercancías.

El 12 de diciembre del mismo año se firmó el contrato correspondiente, designando como bodeguero habilitado a Luis Enrique "N", entonces director de AHMSA, responsable del local ubicado en Prolongación Juárez, local 89-HN, colonia La Loma.

El documento establecía que el acusado no podía permitir la salida de bienes sin las medidas necesarias, y debía mantener vigilancia permanente en el sitio, reportando cualquier irregularidad a Afirme.

Sin embargo, el 30 de noviembre de 2022, el imputado recibió 9 toneladas con 415 kilogramos de estaño metálico grado A, correspondiente al lote 42048, bajo la factura 005385001. El material fue depositado en la bodega y se expidió el certificado de depósito a favor de Afirme.

LA DESAPARICIÓN DEL MATERIAL

Durante una inspección realizada el 30 de julio de 2024, personal de Afirme detectó la ausencia del material.

El encargado del sitio y empleados del área de administración e inventarios constataron el faltante, sin que hubiera signos de violencia en puertas o candados, salvo un vidrio roto en la parte trasera del inmueble.

El 4 de julio de 2024, en una nueva visita, el personal de Afirme descubrió que las llaves de la bodega se habían extraviado, por lo que fue necesario cambiar las chapas.

El 15 de agosto de 2025, Luis Enrique dejó su cargo como director de AHMSA, pero no fue formalmente deslindado como bodeguero habilitado.

Posteriormente, el 2 de julio de 2025, el notario Gilberto Muela y el abogado Alberto Palomino acudieron a su domicilio para requerir la entrega del material, dándole un plazo de tres días hábiles. El requerimiento fue recibido, pero nunca cumplido.

El faltante representa un menoscabo económico de 9 millones 691 mil pesos.

GUARDA SILENCIO Y SE ACOGE A DERECHO.

Tras la formulación de la imputación, y por recomendación de sus abogados, Luis Enrique "N" decidió guardar silencio.

El Ministerio Público solicitó su vinculación a proceso, pero la defensa pidió la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará el 15 de octubre a las 14:00 horas.

Aunque no se impusieron medidas cautelares, el juez advirtió al acusado que, en caso de no presentarse a la continuación de la audiencia, será considerado sustraído de la acción de la justicia y se girará orden de aprehensión en su contra.