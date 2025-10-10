Presentan Feria del Libro Monclova 2025

Con el objetivo de promover la lectura y fortalecer el desarrollo cultural de la ciudad, el alcalde Carlos Villarreal presentó, junto a Gloria María Benavides Dávila, Directora del Museo Pape, la Feria del Libro Monclova 2025, que se realizará del 24 de octubre al 2 de noviembre. Este importante evento es impulsado por el gobernador Manolo Jiménez a través de la Subsecretaría de Cultura del Gobierno del Estado.

En la presentación destacó la presencia de la señora Gloria Dávila de Benavides, quien asistió en representación de Gerardo Benavides Pape, presidente de la Fundación Pape y Campo San Antonio.

La Feria del Libro Monclova 2025 contará con la participación de 61 escritores de Monclova y la región, además de reconocidos autores de talla nacional como Gerardo Herrera Corral, David Montalvo y Arturo López Gavito. El programa incluye foros, presentaciones literarias, actividades infantiles, espectáculos artísticos y, por primera vez, un torneo de ajedrez abierto al público. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Biblioteca Pape, el Museo Pape, el Teatro al Aire Libre y los Parques Xochipilli, y son abiertas a la población en general.

En su mensaje, Gloria María Benavides agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez, así como la oportunidad para promover la lectura, la cultura, y la convivencia familiar en estos eventos.

Durante su intervención, el alcalde Carlos Villarreal expresó su reconocimiento a la Fundación Pape, al Museo Pape y a la familia Benavides Dávila por su compromiso con la promoción cultural, educativa y artística en Monclova.

"Nos sumamos con entusiasmo a esta gran Feria del Libro; un proyecto que enriquece la vida cultural de Monclova y fortalece los valores de nuestra comunidad. Reconozco el esfuerzo y la dedicación de la familia Benavides Dávila, que han sido pilares en la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestra ciudad", destacó el alcalde.

Finalmente, el edil subrayó el trabajo en equipo con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha sido un aliado permanente en el impulso de la cultura, la educación y el desarrollo de Monclova. De esta manera, gobiernos estatal, municipal y Fundación Pape, continúan impulsando espacios que inspiran, educan y unen a las familias en torno a la lectura y el arte.