Pareja de Nava dona uniformes al equipo femenil de sóftbol "Angels"

Nava, Coahuila. – Un joven y su esposa, residentes del municipio, realizaron la donación de uniformes completos al equipo de sóftbol femenil "Angels", gesto que fue recibido con entusiasmo por las jugadoras, quienes agradecieron el apoyo y el impulso al deporte local.

La pareja ha destacado por su compromiso con la comunidad, ya que anteriormente también donaron útiles escolares a una escuela del ejido La Sauceda, contribuyendo así al bienestar y desarrollo de niñas, niños y jóvenes de la zona rural.

Vecinos y deportistas reconocieron la noble acción de esta familia navense, que demuestra que compartir con generosidad fortalece el espíritu de unidad y colaboración dentro de la comunidad.