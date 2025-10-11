Contactanos

Coahuila

Pareja de Nava dona uniformes al equipo femenil de sóftbol "Angels"

También han apoyado previamente con útiles escolares en zona rural; comunidad reconoce su compromiso social.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 11 octubre, 2025 - 09:53 a.m.
Pareja de Nava dona uniformes al equipo femenil de sóftbol "Angels"
También han apoyado previamente con útiles escolares en zona rural; comunidad reconoce su compromiso social

Nava, Coahuila. – Un joven y su esposa, residentes del municipio, realizaron la donación de uniformes completos al equipo de sóftbol femenil "Angels", gesto que fue recibido con entusiasmo por las jugadoras, quienes agradecieron el apoyo y el impulso al deporte local.

La pareja ha destacado por su compromiso con la comunidad, ya que anteriormente también donaron útiles escolares a una escuela del ejido La Sauceda, contribuyendo así al bienestar y desarrollo de niñas, niños y jóvenes de la zona rural.

Vecinos y deportistas reconocieron la noble acción de esta familia navense, que demuestra que compartir con generosidad fortalece el espíritu de unidad y colaboración dentro de la comunidad.

  • Pareja de Nava dona uniformes al equipo femenil de sóftbol "Angels"

    También han apoyado previamente con útiles escolares en zona rural; comunidad reconoce su compromiso social

  • Pareja de Nava dona uniformes al equipo femenil de sóftbol "Angels"

    También han apoyado previamente con útiles escolares en zona rural; comunidad reconoce su compromiso social

  • Pareja de Nava dona uniformes al equipo femenil de sóftbol "Angels"

    También han apoyado previamente con útiles escolares en zona rural; comunidad reconoce su compromiso social

  • Pareja de Nava dona uniformes al equipo femenil de sóftbol "Angels"
  • Pareja de Nava dona uniformes al equipo femenil de sóftbol "Angels"
  • Pareja de Nava dona uniformes al equipo femenil de sóftbol "Angels"
Únete a nuestro canalArtículos Relacionados