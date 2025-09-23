Jesús Javier Flores supervisa instalación de red de agua potable en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez realizó la supervisión de la obra de instalación de la red de agua potable en la calle 3 de la colonia ejido Saca de Bucareli, donde actualmente se avanza con la introducción de 150 metros lineales de tubería de 2 ½ pulgadas.

Durante el recorrido, los habitantes del sector saludaron al presidente municipal, quien destacó que estas acciones forman parte del trabajo conjunto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el programa Mejora Coahuila, impulsando proyectos que fortalecen el desarrollo social en San Buenaventura.

En la supervisión estuvieron presentes el regidor de Obras Públicas, Francisco González Pérez, el coordinador regional de Mejora Coahuila, César Uriel Mata Sanmiguel, y la coordinadora municipal de Mejora Coahuila, Lic. Mariarosa Iglesias Sánchez, quienes reiteraron su compromiso de continuar atendiendo las peticiones ciudadanas y dar seguimiento a proyectos que beneficien directamente a las familias de los ejidos.

