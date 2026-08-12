Sari Pérez supervisa instalación de señalética en Frontera: Mejora la seguridad vial
La alcaldesa Sari Pérez supervisa la instalación de señalética en la calle Héroe de Nacozari, buscando mejorar la seguridad vial en Frontera.
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Frontera, Coah.- Para seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad vial que se trabaja en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez, la alcaldesa Sari Pérez Cantú supervisó los trabajos de instalación y reposición de señalética en la calle Héroe de Nacozari, en la colonia Guadalupe Borja. Esta vialidad fue recientemente recarpeteada, pues requería delimitación adecuada para prevenir percances y proteger a las familias del sector.
Acompañada por el director de Transporte y Vialidad, José Ángel Ibarra, la edil verificó la colocación de nuevos señalamientos y la próxima instalación de boyas reductoras de velocidad. Pérez Cantú explicó que, al contar con pavimento renovado, los vehículos transitaban a velocidades elevadas, poniendo en riesgo a peatones y automovilistas, por lo que se priorizó la intervención inmediata en cruces estratégicos. Se dio atención especial a zonas donde se ubican planteles educativos, instalando señalética preventiva para proteger a la niñez. El operativo incluye, además, un censo integral para la reposición de estructuras completas en diversos puntos de la arteria.
Vecinos del sector acompañaron a la alcaldesa en la supervisión, agradecieron las acciones que salvaguardan a peatones, conductores y el entorno escolar, y destacaron la cercanía de la alcaldesa con la comunidad.
Sari Pérez hizo un llamado a cuidar los señalamientos y reportar cualquier acto de vandalismo, reiterando que su administración continuará trabajando a pie de campo para brindar vialidades más seguras y dignas para todos los habitantes.
Con estas acciones, Frontera reafirma su compromiso de garantizar vialidades seguras y ordenadas para las familias, respondiendo con orden y rumbo a las demandas ciudadanas.