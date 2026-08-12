Frontera destina 9.9 millones a obras de agua y drenaje

FRONTERA, Coah. - El Ayuntamiento de Frontera destinará 9.9 millones de pesos a seis obras de agua potable y drenaje que serán ejecutadas en coordinación con SIMAS, informó Luis González Garza, director de Obras Públicas.

El funcionario explicó que se trata de tres obras para sustituir tubería de agua potable obsoleta y tres más enfocadas en infraestructura de drenaje, con el objetivo de atender de fondo problemas que afectan a distintos sectores de la ciudad.

En materia de agua potable, se contempla sustituir tubería de 2.5 a 4 pulgadas en tres sectores: la colonia Sierrita, la calle Occidental, el ejido La Cruz y la colonia Flores Magón, de acuerdo con el funcionario.

González Garza señaló que también se realizarán trabajos de drenaje en la calle Francisco I. Madero, en la Zona Centro, así como en la calle Miguel Blanco.

El director de Obras Públicas indicó que las acciones se mantienen coordinadas con SIMAS, con el propósito de atender problemas de infraestructura que se han hecho más evidentes durante la temporada de lluvias.

"Son las diferentes obras que tenemos ya presupuestadas en conjunto, en coordinación con SIMAS", señaló.

En total, las seis obras —tres de agua potable y tres de drenaje— representan una inversión de 9.9 millones de pesos.