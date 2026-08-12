Eliud Aguirre alerta sobre casos de ciclosporosis en Coahuila

SALTILLO, Coah. - La Secretaría de Salud de Coahuila mantiene bajo vigilancia epidemiológica una serie de casos probables de ciclosporosis, infección intestinal presuntamente relacionada con el consumo de verduras crudas sin una adecuada desinfección, principalmente lechuga.

El titular de la dependencia, Eliud Aguirre, informó que los casos se han identificado en municipios como Monclova y la capital del estado, por lo que fueron activados protocolos de rastreo e inspección para establecer el posible origen de la infección.

Explicó que las encuestas epidemiológicas aplicadas a los pacientes permitieron identificar un elemento común en su alimentación reciente: el consumo de platillos preparados con vegetales crudos.

Como parte de las acciones de vigilancia, personal de la Secretaría de Salud estableció un cerco epidemiológico y acudió a los establecimientos comerciales donde los pacientes habían consumido alimentos, entre ellos tostadas preparadas.

En esos sitios se tomaron muestras directamente de la lechuga utilizada para la elaboración de los alimentos, con el objetivo de determinar si existe presencia de Cyclospora.

Aguirre señaló que, aunque la sintomatología presentada por los pacientes es compatible con ciclosporosis, todavía no existe una confirmación oficial de los casos.

La dependencia se encuentra a la espera de los resultados que emita el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), con sede en la Ciudad de México.

El funcionario estatal indicó que las personas detectadas permanecen estables y presentan una evolución favorable después de recibir tratamiento médico a base de trimetoprima con sulfametoxazol.

Precisó además que la ciclosporosis no se transmite de persona a persona. La infección ocurre directamente por la ingesta de agua o alimentos contaminados, una situación que puede presentarse por el uso de aguas no tratadas para el riego de cultivos.

Ante la investigación en curso, el secretario de Salud llamó a la población a fortalecer las medidas de higiene en casa, especialmente al preparar frutas y verduras que se consumen crudas, entre ellas lechuga, tomate y calabacita.

"Es importante lavar exhaustivamente con agua y jabón, y aplicar soluciones desinfectantes a base de plata coloidal o cloro (como Microdacyn o similares) y hervir los alimentos cuando la receta lo permita para eliminar cualquier patógeno. Además, evitar el consumo de vegetales crudos en establecimientos que no garanticen la correcta desinfección de sus insumos", finalizó.