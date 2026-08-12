Castaños: Yesica Sifuentes firma convenio educativo con UTRCC

Castaños, Coah.- Con el compromiso de fortalecer la educación y generar más oportunidades para las y los estudiantes, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora encabezó la firma del convenio de colaboración científica, tecnológica y académica con la Universidad Tecnológica de la Región Centro de Coahuila (UTRCC).

Durante el encuentro, la alcaldesa recibió al rector de la UTRCC, Jesús Alfredo Oyervides Valdés, con quien refrendó la disposición de trabajar de manera coordinada en favor de la comunidad estudiantil.

Durante su intervención, la presidenta municipal Yesica Sifuentes Zamora destacó que este convenio representa un paso importante para fortalecer los vínculos entre el municipio y esta importante institución educativa, acercando mayores oportunidades de desarrollo académico y profesional.

Señaló que la educación es una herramienta fundamental para transformar vidas y construir un mejor futuro, por lo que desde el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones que beneficien directamente a las y los jóvenes.

"Gracias al trabajo conjunto con nuestro Gobernador Manolo Jiménez Salinas seguimos trabajando de la mano con nuestras instituciones educativas para abrir nuevas oportunidades para las y los estudiantes de Castaños y brindarles herramientas que contribuyan a su desarrollo", expresó la edil.

El convenio contempla fortalecer la colaboración científica, tecnológica y académica, generando condiciones para desarrollar proyectos y acciones conjuntas que contribuyan a la formación integral de las y los estudiantes.

Con esta alianza, el Gobierno Municipal de Castaños refrenda su compromiso con el sector educativo y con las nuevas generaciones, apostando por una formación de calidad y por mayores oportunidades para que las y los estudiantes puedan alcanzar sus metas profesionales.