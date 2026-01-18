San Buenaventura: Nueva iluminación LED en la Unidad Deportiva beneficia a deportistas

San Buenaventura, Coah.– Como parte del compromiso por fortalecer los espacios públicos y fomentar el deporte, el Ayuntamiento de San Buenaventura realizó la instalación de ocho farolas de alta tecnología en la Unidad Deportiva, beneficiando directamente a deportistas y familias que acuden diariamente a este lugar.

El director de Alumbrado Público, Audon Gutiérrez, destacó que, con el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez, se continúa trabajando para dignificar las áreas recreativas del municipio, brindando condiciones más seguras y funcionales para la práctica deportiva.

Detalló que en la cancha de fútbol 11 se colocaron seis luminarias LED de alta potencia, mientras que dos lámparas adicionales fueron instaladas en el área de sóftbol, logrando una iluminación amplia y uniforme.

Asimismo, se habilitó iluminación especial en las gradas, permitiendo que los asistentes puedan disfrutar de los encuentros deportivos en un entorno más cómodo y seguro, incluso durante el horario nocturno.