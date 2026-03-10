Liga Cristiana promueve valores en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Con gran participación, un ambiente de fe, convivencia y unión familiar se llevó a cabo la quinta temporada de la Liga Cristiana de San Buenaventura, una justa deportiva que promueve valores de unidad, compañerismo y paz entre la juventud.

El evento contó con la bendición del pastor Armando Daniel Durón Correa, quien reconoció el esfuerzo de la iglesia IDP San Buenaventura por impulsar actividades que fortalecen la convivencia familiar y fomentan valores positivos entre los jóvenes.

El presidente de la liga, Josué Isaí Sandoval Rodríguez, destacó que cada año se integran más participantes a esta iniciativa, lo que refleja el interés de la comunidad por mantener espacios de deporte y fraternidad.

Durante su mensaje, Sandoval Rodríguez agradeció el respaldo del alcalde Javier Flores Rodríguez, señalando que el apoyo al deporte permite generar entornos de sana convivencia para la juventud y las familias. Asimismo, expresó una bendición para el pueblo sambonense por mantener firmes sus valores.

Los encuentros deportivos se realizaron con el respaldo del Departamento de Deportes, representado por el regidor Abdiel Castellanos y el director Javier Cano, quienes reiteraron su compromiso de seguir impulsando actividades deportivas que fortalezcan el tejido social en San Buenaventura.