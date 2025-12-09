Castaños: Alcaldesa Sifuentes refuerza seguridad vial con instalación de vialetas

CASTAÑOS, COAHUILA.- Con el firme compromiso de garantizar vialidades funcionales y seguras, el Gobierno Municipal inició trabajos de instalación de vialetas sobre el Boulevard Santa Cecilia, como parte de las acciones permanentes para mejorar la circulación y reducir riesgos de accidentes.

Por indicaciones de la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora, personal del Departamento de Transporte y Vialidad comenzó la colocación de más de 50 vialetas, además de aplicar pintura al reductor de velocidad ubicado a la altura de la empresa Fasemex.

La presidenta municipal comentó que estas labores buscan brindar mayor visibilidad a los automovilistas, especialmente durante la noche, fortaleciendo así la seguridad en uno de los tramos con mayor afluencia vehicular.

Sifuentes Zamora destacó que estos trabajos forman parte del plan integral de mantenimiento y modernización de la infraestructura vial, el cual contempla intervenciones en puntos estratégicos del municipio donde se registra un alto flujo de vehículos.

"El objetivo es que la ciudadanía transite por vialidades seguras y en óptimas condiciones, por ello estamos trabajando de manera constante para mejorar la movilidad y prevenir incidentes", señaló la edil.

Asimismo, la Presidenta Municipal informó que en próximos días se llevará a cabo la rehabilitación del semáforo en ámbar, un elemento fundamental para alertar a los conductores sobre la necesidad de disminuir la velocidad al circular por la zona.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la seguridad de las y los conductores, impulsando acciones que permitan una movilidad más ordenada y traslados seguros para toda la población.

