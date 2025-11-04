Charla sobre trata de personas en Coahuila busca concientizar y prevenir

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el propósito de fomentar la sensibilización y el compromiso institucional frente a una de las problemáticas más graves que afectan a la sociedad, el Departamento de Instancia Municipal de la Mujer llevó a cabo la plática "Trata de Personas", impartida por la Lic. Sonia Reyes, acompañada de las psicólogas Lilibeth Cepeda y Mitzy Escobedo.

La actividad, dirigida al personal que labora en la Presidencia Municipal, tuvo como objetivo principal concientizar sobre la trata de personas como un proceso que despoja al ser humano de su dignidad, convirtiéndolo en un objeto susceptible de ser explotado.

Durante la charla, se destacó la importancia de reconocer las distintas formas en que este delito puede manifestarse dentro de las comunidades, así como el papel que cada ciudadano y servidora o servidor público puede desempeñar en su detección, prevención y denuncia. También se abordaron los factores de riesgo y las consecuencias físicas, psicológicas y sociales que enfrentan las víctimas de este ilícito.

En este sentido, el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega subrayó la importancia de fortalecer las acciones preventivas y la coordinación institucional para proteger a la población de todo tipo de violencia.

"La trata de personas es un delito que vulnera lo más importante que tenemos: la libertad y la dignidad humana. Como gobierno, tenemos la responsabilidad de trabajar en conjunto para prevenir estas conductas y proteger a nuestra gente. La información y la sensibilización son herramientas poderosas para combatir este problema desde su raíz", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reconoció el trabajo que realiza la Instancia de la Mujer al promover actividades de formación y reflexión dentro del propio gobierno municipal, destacando que la prevención debe comenzar desde las instituciones.

"Queremos que cada servidor público sea un aliado en la lucha contra la violencia, por lo que seguiremos impulsando programas y capacitaciones que contribuyan a construir una sociedad más informada, empática y solidaria", finalizó el edil.

Por su parte, autoridades de la Instancia Municipal de la Mujer refrendaron su compromiso de continuar promoviendo acciones que impulsen el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la cultura de la denuncia, tanto en los espacios laborales como en la comunidad en general.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de proteger a la población, prevenir la trata de personas y fortalecer una cultura de respeto, igualdad y justicia en todos los sectores de la sociedad.