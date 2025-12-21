Edgar Abdel N. busca salida alterna en caso de cohecho

La audiencia de formulación de imputación en contra del ex Ministerio Público Edgar Abdel N., denunciado por el delito de cohecho, quedó sin efecto luego de que las partes acordaran explorar una salida alterna dentro del sistema de justicia penal.

De acuerdo con lo expuesto por la defensa, durante la audiencia se argumentó que no era procedente celebrar la diligencia en la fecha programada, al considerar que correspondía a días inhábiles conforme al Código. Aunque el juez sostuvo un criterio distinto, se optó por privilegiar los mecanismos alternativos de solución de controversias.

El abogado explicó que la fecha para una nueva audiencia quedó sin definir, ya que la intención es evitar someter el asunto a un proceso judicial, siempre y cuando se concrete un acuerdo entre las partes.

Detalló que la parte denunciante reclama una cantidad de 250 mil pesos, monto que presuntamente habría sido solicitado por el ex funcionario, cifra que será revisada y analizada en los próximos días durante los acercamientos correspondientes.

Finalmente, se señaló que el sistema penal permite resolver este tipo de asuntos mediante salidas alternas, incluso sin que exista una sentencia, independientemente de que se acredite o no la responsabilidad penal, al privilegiar la reparación del daño y los acuerdos legales entre las partes.