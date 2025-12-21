Familias se reúnen para ver el tren navideño en Saltillo

Saltillo, Coahuila.— La magia de la Navidad llegó a Saltillo en las primeras horas de este domingo con el arribo del tren navideño de la empresa Canadian Pacific Kansas City. Tras difundirse previamente su recorrido, decenas de familias se dieron cita desde la noche del sábado para no perderse el paso de esta caravana iluminada.

El tren fue visto circular por distintos puntos de la ciudad, entre ellos la Avenida Universidad y su trayecto hacia la zona de Derramadero, donde su paso dejó momentos de asombro y emoción entre chicos y grandes.

A través de redes sociales, asistentes compartieron videos y fotografías que captaron el ambiente festivo, convirtiendo el recorrido nocturno en una experiencia memorable para quienes lograron presenciarlo.

De acuerdo con el itinerario parcial del recorrido navideño de CPKC para este año, el tren continúa su trayecto por distintos puntos de México, incluyendo paradas previstas en ciudades como Monterrey, San Luis Potosí, Guanajuato y Michoacán, donde se espera que siga ofreciendo espectáculos de luces y música antes de concluir su ruta programada en diciembre.