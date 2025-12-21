Enzo Zamora celebra su cumpleaños rodeado de familia en Monclova

Con una tarde llena de alegría, colores y sonrisas, el pequeño Enzo Salvador Enrique Zamora Mancha celebró sus cuatro añitos en una encantadora fiesta infantil que reunió a familiares y amigos cercanos para compartir un momento muy especial.

El festejo se llevó a cabo en el salón Kiddos, uno de los espacios preferidos para celebrar la infancia en Monclova, donde la magia y la diversión estuvieron presentes en cada rincón.

Desde su llegada, Enzo fue el protagonista absoluto, disfrutando cada instante rodeado del cariño de quienes más lo quieren. Juegos, risas y momentos entrañables marcaron la tarde, creando recuerdos que quedarán guardados en el corazón de todos los asistentes.

El ambiente cálido y festivo reflejó el amor con el que fue organizado este cumpleaños tan significativo.

Sus orgullosos padres, Rodolfo Zamora y Vicente Mancha, cuidaron cada detalle para que su hijo viviera una celebración inolvidable, llena de sorpresas y momentos felices. La emoción se hizo aún más especial al contar con la presencia de sus abuelos: Rodolfo Zamora, Rosario Maltos, Guillermo Hernández y Yolanda Mancha, quienes acompañaron con ternura y alegría este importante acontecimiento familiar.

La fiesta de cumpleaños de Enzo Zamora en Monclova

La celebración de Enzo no solo marcó un año más de vida, sino también un hermoso encuentro de afectos, unión y amor. Sin duda, fue una tarde mágica que dejó sonrisas, abrazos y la certeza de que el pequeño Enzo crece rodeado de una familia que lo celebra y lo acompaña en cada paso de su camino.