Drenaje colapsado afecta vivienda en Monclova

El colapso de un registro de drenaje ha provocado que las aguas negras broten hasta el interior de una vivienda ubicada en la calle Fertilizantes, en la colonia Deportivo AHMSA, generando una situación que los afectados califican como grave y riesgosa para la salud.

Blanca Rodríguez Nájera, vecina del sector, denunció que el registro se encuentra completamente saturado, lo que ocasiona que el drenaje se regrese por el baño y se introduzca a su domicilio. Ante la falta de atención, explicó que tuvo que improvisar una solución temporal para evitar que el agua ingresara a la casa, logrando que al menos se desviara hacia el patio, donde ya se formó una laguna de aguas residuales.

"El drenaje está tapado, el registro lleno y eso provoca que el agua se me salga por el baño. Ya le tapé, hice una ´mexicanada´ para que se saliera al patio, aunque fuera, pero desde junio tengo este problema y no me han dado solución", relató.

La afectada señaló que personal de SIMAS, le informó que es necesario cambiar una válvula antirretorno, sin embargo, los trabajos no han podido realizarse debido a que el registro sigue lleno. Indicó que la solución requiere la intervención de un camión de desazolve y una cuadrilla de trabajadores, pero hasta el momento no han acudido de manera conjunta para resolver el problema.

Rodríguez Nájera lamentó que, pese a los constantes reportes, solo recibe respuestas evasivas. "Me dicen que sí y luego que no se puede, llevo mensajes y llamadas y nada. Ya perdí la cuenta de las veces que he ido a Simas", expresó.

La situación ha provocado afectaciones a la salud de su familia, ya que diariamente conviven con la pestilencia de las aguas negras. Señaló que incluso han tenido que utilizar cubrebocas dentro de la vivienda para soportar los malos olores, sin que hasta ahora alguna autoridad acuda a atender el llamado.

Finalmente, subrayó que el registro que genera el problema se encuentra en la vía pública y no dentro de su propiedad, por lo que pidió a las autoridades correspondientes brindar el servicio como corresponde y dar una solución definitiva a una problemática que lleva meses afectando su calidad de vida.