Favorecerán resultados a "Gachupín", expresa líder del comité en PRI Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Durante la jornada electoral de este domingo 7 de junio, el dirigente del comité municipal del Partido Revolución Institucional, licenciado Luis Fernando Santos Flores, informó que el proceso se vivió en un ambiente de tranquilidad aunque reconoció que se presentaron algunos altercados menores, pero, subrayó que, cualquier incidente debe ser atendido para garantizar la seguridad de los ciudadanos que acuden a las urnas.

El representante priista dijo que las encuestas favorecen al candidato a diputado local por el Distrito 06, Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", y aseguró que los resultados apuntan a un triunfo no solo en dicho distrito, sino también en los 16 distritos en disputa.

Destacó que la estructura del partido y la participación ciudadana son factores que fortalecen la confianza en el resultado.

Santos Flores hizo hincapié en la asistencia de votantes desde temprana hora, en especial de la militancia del partido, lo que calificó como un reflejo del compromiso democrático de la ciudadanía.

Consideró que este comportamiento evidencia el respaldo a los candidatos y candidatas y la importancia de la renovación del Congreso del Estado.

En relación con la apertura de casillas, explicó que al inicio se registró un retraso en aproximadamente 25 centros de votación, que tardaron más de lo previsto en comenzar operaciones.

Sin embargo, hacia las 9:30 de la mañana, todas las casillas se encontraban abiertas y funcionando con normalidad, con una notable afluencia de ciudadanos que acudieron a emitir su voto.

Finalmente, el dirigente priista expresó que, posterior al cierre de casillas a las seis de la tarde, esperan los resultados oficiales.

Manifestó su confianza en que estos serán favorables para su partido, reiterando que la jornada se desarrolló con orden y participación activa de la ciudadanía.