Julia Mireles: Adolescente de 16 años desaparecida en Saltillo desde diciembre

SALTILLO, COAHUILA.- La Fiscalía General del Estado mantiene activa la ficha de búsqueda de Julia Monserrath Mireles Gaona, una adolescente de 16 años, quien fue vista por última vez el pasado 5 de diciembre de 2025 en el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, en el municipio de Saltillo, Coahuila.

De acuerdo con el reporte oficial número 155/2025, Julia es de nacionalidad mexicana, mide aproximadamente 1.63 metros, pesa 50 kilogramos, tiene el cabello ondulado color castaño oscuro y como seña particular usa brackets. Al momento de su desaparición vestía pants color azul marino con raya roja y sudadera color café.

A la fecha de hoy, 4 de enero de 2026, la joven cumple 30 días desaparecida, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

Acciones de la autoridad

Las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que ayude a localizarla. En caso de contar con información, se pide comunicarse de inmediato al 911 o al número de la Fiscalía de Personas Desaparecidas: (844) 438 07 00.

Detalles confirmados

Cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para dar con su paradero.