Irregularidades y protesta en escuela primaria de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Madres de familia de la escuela primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Borja de Frontera, reiteraron su exigencia de destituir al director Felipe de Jesús García Rivera, pese a que autoridades de la Secretaría de Educación Pública en la región intentaron reabrir el plantel este lunes por la mañana.

Desde el pasado jueves, las inconformes mantienen cerrado el acceso a la institución y se organizan en turnos durante la noche y la madrugada para impedir el ingreso de personal o alumnos, con lo que se han suspendido las clases presenciales.

Magdalena Carranza y María de Lourdes Ham, voceras de las madres, señalaron que la jefa de sector y de zona escolar les pidió presentar por escrito y con pruebas las denuncias contra el directivo y el estado del plantel.

"Queremos que el director sea destituido por tantas irregularidades: casos de bullying, violencia, acoso, desvío de fondos y el mal estado de la infraestructura. Él nos dijo que las cuotas eran para el cableado, pero hay personas que aseguran que eso fue donado", expresaron.

De acuerdo con las madres, García Rivera ha permanecido 19 años al frente de la primaria sin que, aseguran, se le hayan fincado responsabilidades por las condiciones del plantel ni por los señalamientos de la comunidad.

Advirtieron que no permitirán la reapertura de la escuela hasta que la Secretaría de Educación resuelva sus demandas y garantice el correcto funcionamiento de los servicios básicos en beneficio de los estudiantes.