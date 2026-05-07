Universidad Politécnica Monclova-Frontera capacita a maestros en IA

FRONTERA, COAHUILA.- El rector de la Universidad Politécnica Monclova-Frontera (UMPF), Armando Castro Murguía, destacó la importancia de que los jóvenes y docentes se adapten al uso de la Inteligencia Artificial (IA), al señalar que se trata de una herramienta que llegó para quedarse y que debe ser aprovechada dentro del proceso educativo.

Explicó que actualmente la institución trabaja en cursos básicos de inducción dirigidos a maestros, con el objetivo de que en el próximo cuatrimestre todo el personal académico cuente con conocimientos sobre el uso adecuado de esta tecnología. "Es una herramienta que llegó para quedarse, estamos en curso de inducción para los maestros para el siguiente cuatrimestre, y se tiene planeado que todo el personal lo tome en línea y hacer una evaluación de qué cosas tenemos que mejorar", expresó.

Castro Murguía señaló que el objetivo principal es garantizar el aprendizaje de los estudiantes utilizando esta herramienta como apoyo, y no verla como un obstáculo dentro de la formación profesional. Indicó que los alumnos deben incorporar la Inteligencia Artificial en sus clases, tareas y proyectos, ya que permite agilizar procesos, ampliar el alcance de sus investigaciones y facilitar el desarrollo de trabajos académicos de mayor calidad.

Comparó esta evolución tecnológica con lo que ocurrió años atrás con programas como Excel, cuando existía desconfianza sobre su uso, pero terminó convirtiéndose en una herramienta indispensable para realizar fórmulas complejas y análisis más profundos de datos. Finalmente, reiteró que la clave está en aprender a utilizar correctamente la IA para potenciar el conocimiento y no para sustituir el esfuerzo académico.