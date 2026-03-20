Coahuila

Persisten quejas por "agua chocolate" en Allende

Habitantes denuncian que el suministro sigue turbio y exigen solución definitiva al problema.

Por Alberto Ibarra Riojas - 20 marzo, 2026 - 03:38 p.m.
      ALLENDE, COAH.- El problema de la mala calidad del agua potable continúa siendo un tema recurrente entre habitantes de distintos sectores del municipio, quienes aseguran que el suministro sigue llegando con tonalidad turbia, conocida comúnmente como "agua chocolate".

      Inconformidad por el suministro de agua

      Vecinos señalan que, pese a los compromisos realizados en su momento para dar una solución definitiva, la situación no ha sido resuelta en su totalidad, afectando principalmente a familias que dependen del servicio para sus actividades diarias.

      La presencia de agua en estas condiciones genera inconformidad, ya que limita su uso en labores del hogar y obliga a muchas personas a buscar alternativas, como la compra de agua purificada o el almacenamiento de agua limpia.

      Necesidad de atención a la problemática

      Ante ello, ciudadanos reiteran la necesidad de que se atienda de fondo esta problemática, considerada de larga data, con el fin de garantizar un servicio de calidad para toda la población.

