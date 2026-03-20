Conmemoran natalicio de Benito Juárez en escuelas de Cinco Manantiales

REGIÓN CINCO MANANTIALES, COAH.- Con ceremonias cívicas realizadas en distintos planteles educativos, estudiantes, docentes y familias conmemoraron el natalicio de Benito Juárez, destacando su legado como símbolo de perseverancia, justicia y amor por México.

Las actividades estuvieron encabezadas por comunidades escolares, donde se llevaron a cabo honores a la bandera, reseñas históricas y presentaciones alusivas, resaltando la importancia de mantener vivas las tradiciones cívicas entre las nuevas generaciones.

Las ceremonias cívicas incluyeron honores a la bandera y reseñas históricas.

Para alumnos y maestros, este tipo de eventos representa una oportunidad para reflexionar sobre la historia del país y reforzar valores fundamentales, además de fomentar la participación y el sentido de identidad en niñas, niños y jóvenes.

Estudiantes y docentes reflexionan sobre la historia y valores de México.

En la región, estas conmemoraciones continúan siendo parte importante de la formación educativa, promoviendo el respeto a los símbolos patrios y fortaleciendo la convivencia entre la comunidad escolar.