Intensifican fumigación en colonia 18 de Marzo

Autoridades sanitarias intensificaron las labores de prevención y fumigación en la colonia 18 de Marzo, luego de que se reportara un probable caso relacionado con la picadura de garrapata en un hombre de aproximadamente 60 años de edad.

El titular de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que aunque hasta el momento no se ha confirmado ningún caso de rickettsiosis, personal de salud ya inició acciones de vigilancia y control en el sector para evitar riesgos entre la población. "Ahorita nos llegó un señor de una colonia acá, de la 18 de Marzo, que tiene problema, entonces ya salieron los vectores y todo para hacer este tipo de acciones", explicó el funcionario.

Detalló que el paciente acudió a recibir atención médica y actualmente se encuentra en proceso de evaluación, mientras se esperan los resultados correspondientes para determinar si existe alguna enfermedad transmitida por garrapatas.

Mientras tanto, brigadas de vectores comenzaron recorridos en la zona para revisar viviendas y realizar labores de fumigación preventiva. Aguilar Arocha destacó que existe coordinación con los municipios para actuar de manera inmediata cuando se reciben reportes de este tipo. "Ya nos conectamos con los municipios para hacer las acciones necesarias", señaló.

El funcionario precisó que no se detectó una infestación generalizada en el sector, sin embargo, se decidió intervenir de manera preventiva para reducir cualquier riesgo sanitario. Además, recordó que durante la temporada de calor aumenta la presencia de garrapatas y otros vectores, por lo que es importante mantener patios limpios, revisar constantemente a las mascotas y reportar cualquier situación sospechosa a las autoridades de salud. "Con el calor también se propicia que haya más, tenemos que estar pendientes de este tipo de situaciones", indicó.

Agregó que actualmente las campañas preventivas continúan en distintos sectores de la región, incluyendo colonias de Frontera como La Borja e Hipódromo, así como en escuelas mediante programas de promoción de la salud.