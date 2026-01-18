Carlos Villarreal informa sobre descuentos en el Impuesto Predial 2026 en Monclova

Monclova, Coah. - El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal informa a la ciudadanía sobre los descuentos e incentivos vigentes para el pago del Impuesto Predial 2026, con el objetivo de fomentar el cumplimiento oportuno de esta contribución y fortalecer las finanzas municipales para seguir impulsando obras y acciones en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

Como parte de este programa, se aplica un 15 % de descuento durante enero, 10 % en febrero y 5 % en marzo. Para facilitar el pago, se han habilitado módulos que operan de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en los siguientes puntos:

Soriana Anáhuac

SIMAS Monclova–Frontera

Mall Paseo Monclova

CEDIF Norte

CEDIF Sur

Recaudación de Rentas

Gutiérrez Sidermex

Gutiérrez San José

Además, se encuentra disponible la opción de pago en línea, que permite a las y los contribuyentes realizar su trámite de forma rápida y segura. El estado de cuenta puede consultarse en https://sitio.monclova.gob.mx o vía WhatsApp al 866 277 60 08. El pago puede realizarse en Banca Afirme, S.A., cuenta 00116156563, enviando posteriormente el comprobante al correo [email protected]; la factura puede solicitarse por el mismo medio o vía WhatsApp.

Para dudas o atención personalizada, el Gobierno Municipal pone a disposición el número 866 277 60 08, refrendando su compromiso de brindar un servicio cercano, transparente y eficiente.

El alcalde Carlos Villarreal destacó que la participación ciudadana permite fortalecer los servicios públicos y la infraestructura de la ciudad: "Invitamos a las y los monclovenses a aprovechar estos descuentos. Con su participación fortalecemos los servicios y el desarrollo de Monclova, trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez", señaló.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para ofrecer mejores servicios y condiciones para las familias monclovenses.