Contactanos
Coahuila

Carlos Villarreal informa sobre descuentos en el Impuesto Predial 2026 en Monclova

Detalles sobre los descuentos aplicables en el Impuesto Predial 2026

Por Staff / La Voz - 18 enero, 2026 - 08:19 a.m.
Carlos Villarreal informa sobre descuentos en el Impuesto Predial 2026 en Monclova
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Monclova, Coah. - El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Carlos Villarreal informa a la ciudadanía sobre los descuentos e incentivos vigentes para el pago del Impuesto Predial 2026, con el objetivo de fomentar el cumplimiento oportuno de esta contribución y fortalecer las finanzas municipales para seguir impulsando obras y acciones en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez.

      Como parte de este programa, se aplica un 15 % de descuento durante enero, 10 % en febrero y 5 % en marzo. Para facilitar el pago, se han habilitado módulos que operan de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en los siguientes puntos:

      Soriana Anáhuac

      SIMAS Monclova–Frontera

      Mall Paseo Monclova

      CEDIF Norte

      CEDIF Sur

      Recaudación de Rentas

      Gutiérrez Sidermex

      Gutiérrez San José

      Además, se encuentra disponible la opción de pago en línea, que permite a las y los contribuyentes realizar su trámite de forma rápida y segura. El estado de cuenta puede consultarse en https://sitio.monclova.gob.mx o vía WhatsApp al 866 277 60 08. El pago puede realizarse en Banca Afirme, S.A., cuenta 00116156563, enviando posteriormente el comprobante al correo [email protected]; la factura puede solicitarse por el mismo medio o vía WhatsApp.

      Para dudas o atención personalizada, el Gobierno Municipal pone a disposición el número 866 277 60 08, refrendando su compromiso de brindar un servicio cercano, transparente y eficiente.

      El alcalde Carlos Villarreal destacó que la participación ciudadana permite fortalecer los servicios públicos y la infraestructura de la ciudad: "Invitamos a las y los monclovenses a aprovechar estos descuentos. Con su participación fortalecemos los servicios y el desarrollo de Monclova, trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez", señaló.

      Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado para ofrecer mejores servicios y condiciones para las familias monclovenses.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados