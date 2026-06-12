Anexan a acumulador en la Col. 10 de Mayo

Tras varios reportes ciudadanos por la constante acumulación de desechos y la quema de materiales, autoridades municipales lograron que un hombre identificado como acumulador fuera ingresado a un centro de rehabilitación, situación que devolvió la tranquilidad a los vecinos de la colonia 10 de Mayo.

Intervención de Ecología en colonia 10 de Mayo

El director de Ecología, Alejandro Sánchez Cárdenas, informó que la intervención se realizó en coordinación con Salud Municipal y familiares de la persona, quienes autorizaron su traslado luego de múltiples intentos por solucionar el problema que representaba para la comunidad.

Explicó que el hombre acumulaba grandes cantidades de objetos y residuos, generando preocupación entre los habitantes del sector debido a los constantes incendios que provocaba al quemar materiales en el área. "Ya tenía tiempo generando problemas. Se habló con la familia, se solicitó la autorización y finalmente accedieron a anexarlo. Además, se realizó la limpieza del predio," señaló el funcionario.

Acciones de la autoridad

Sánchez Cárdenas indicó que personal de Ecología había efectuado anteriormente labores de limpieza en el lugar; sin embargo, el material retirado volvía a acumularse en cuestión de días, por lo que la problemática persistía. Los vecinos manifestaban temor de que alguno de los incendios se saliera de control y afectara viviendas cercanas, por lo que la intervención fue considerada como una solución definitiva para reducir el riesgo.

El funcionario agregó que actualmente existe otro caso de acumulación en el sector conocido como La Sierrita. En este caso, el propietario ya inició la limpieza de manera voluntaria y el municipio brindará apoyo para retirar los desechos una vez que sean colocados en la vía pública.