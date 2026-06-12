Mujer de 86 años muere en accidente en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- Una mujer de 86 años perdió la vida y un hombre de 69 años sufrió lesiones de consideración luego de un accidente registrado sobre la carretera federal 57, en el tramo Saltillo-Monclova.

Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 93, donde el vehículo en el que viajaban se salió de su trayectoria y terminó impactándose contra una barrera metálica de contención.

Tras recibir el reporte, cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar auxilio a los ocupantes. El conductor, identificado como hijo de la víctima, fue trasladado de urgencia a un hospital de Saltillo en código rojo debido a la gravedad de las heridas que presentaba.

Lamentablemente, la mujer falleció en el sitio del percance antes de que pudiera recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras declaraciones del conductor, éste manifestó desconocer cómo ocurrió el accidente que derivó en el choque.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias, mientras que personal de Servicios Periciales ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Las autoridades informaron que las investigaciones continúan con el propósito de esclarecer las circunstancias y determinar las causas que originaron el accidente.