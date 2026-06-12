SEP México aclara que no habrá suspensión de clases por el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO — La Secretaría de Educación Pública (SEP) federal aclaró de manera oficial los rumores que circulaban en redes sociales respecto a una supuesta extensión en la suspensión de clases con motivo de las actividades de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en territorio nacional.

Ante las constantes dudas externadas por padres de familia y comunidades escolares tras el inicio de la justa mundialista este jueves en la Ciudad de México, la dependencia educativa fijó una postura clara sobre la operación del calendario escolar vigente y las facilidades que se otorgarán en los planteles.

La SEP descarta la suspensión generalizada de clases

La autoridad educativa federal desmintió de forma categórica que exista un decreto o instrucción oficial para suspender las actividades escolares en las aulas de educación básica de manera generalizada debido al desarrollo de los compromisos deportivos de la Selección Mexicana o del calendario general del torneo internacional.

La SEP enfatizó que el ciclo escolar continuará su curso de manera regular conforme a las fechas previamente establecidas, por lo que los estudiantes y el personal docente deberán acudir a las instituciones educativas de acuerdo con los horarios habituales de cada nivel y modalidad educativa.

"No hay una suspensión oficial de clases programada por los partidos de futbol del Mundial 2026", ratificaron las autoridades del sector. "El calendario escolar se mantiene sin modificaciones y es una obligación primordial salvaguardar el derecho a la educación y el cumplimiento de los planes de estudio en todo el país".

Flexibilidad en las escuelas para ver los partidos del Mundial 2026

A pesar de descartar el cierre de las escuelas o la cancelación de las jornadas laborables, la dependencia gubernamental abrió la posibilidad de que los planteles apliquen ciertos criterios de flexibilidad interna para permitir que la comunidad estudiantil sea parte del evento histórico que coorganiza el país.

Los directivos de cada centro escolar, en coordinación con los consejos técnicos, tendrán la facultad de implementar dinámicas o estrategias organizadas para que los alumnos puedan seguir las transmisiones en vivo de los encuentros de la escuadra mexicana, siempre y cuando estas actividades se realicen bajo un esquema ordenado, dentro de las instalaciones y sin descuidar las asignaciones académicas prioritarias.

Con esta determinación, el gobierno federal busca equilibrar la euforia social y el entusiasmo cultural que genera la máxima competencia del balompié global con la continuidad del aprovechamiento académico en las aulas mexicanas durante los meses de junio y julio de la justa deportiva.