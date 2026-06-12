Luis N es encontrado en Sabinas tras ser reportado como no localizado

Ubican a hombre reportado como no localizado en Sabinas

Como resultado de un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, fue localizada una persona que había sido reportada como no localizada en el municipio de Sabinas.

La Fiscalía General del Estado informó que, por instrucciones del fiscal general, Mtro. Federico Fernández, se atendió de manera inmediata el reporte, desplegándose acciones de búsqueda encabezadas por el delegado regional de la Fiscalía, Diego Garduño, en coordinación con elementos de la Agencia de Investigación Criminal y la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Derivado de estas labores, fue localizado Luis N, de 32 años de edad, quien se encontraba en buenas condiciones de salud.

Las autoridades destacaron que este resultado es producto del trabajo coordinado entre las corporaciones de seguridad y la participación de la ciudadanía, acciones que contribuyen a mantener la seguridad y la tranquilidad en la entidad.

Asimismo, reiteraron su compromiso de continuar trabajando en equipo para atender de manera oportuna cualquier reporte relacionado con personas no localizadas.