Gobierno de Saltillo realiza mantenimiento en distribuidor vial El Sarape

SALTILLO, COAH.- El Gobierno de Saltillo realiza una intervención integral en el distribuidor vial El Sarape con trabajos de mantenimiento, señalización, limpieza e iluminación para fortalecer la movilidad y la seguridad vial en uno de los pasos vehiculares con mayor aforo de la ciudad.

Acciones de la autoridad

Las acciones, coordinadas por la Brigada Integral, incluyen labores de mantenimiento preventivo y mejoramiento urbano con el propósito de ofrecer vialidades más seguras y funcionales para automovilistas y visitantes.

Entre los trabajos se encuentran la limpieza de áreas verdes, el retiro de maleza y desechos, así como la aplicación de pintura en barreras de contención y barandales metálicos para mejorar la conservación y visibilidad de la infraestructura.

Además, con apoyo del Gobierno del Estado, cuadrillas municipales delimitan los carriles centrales con pintura especializada para reforzar la orientación de los conductores.

Detalles confirmados

La intervención también contempla la limpieza profunda de los túneles del distribuidor vial, la aplicación de pintura, la instalación de nuevas luminarias y el desazolve de las vialidades laterales para facilitar el flujo del agua durante las lluvias y reducir el riesgo de encharcamientos.

Como parte de los trabajos, personal municipal elimina grafiti y pintas no autorizadas en muros y columnas para contribuir al mejoramiento de la imagen urbana.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas acciones forman parte del programa permanente "Aquí Andamos", mediante el cual se brinda mantenimiento a vialidades, espacios públicos e infraestructura en distintos sectores de Saltillo.