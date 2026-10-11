Aseguran unidad de

empresa con droga

La Policía Estatal interceptó una unidad de Idealesa en la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido El Mimbre; no se reportan detenidos.

Por Marco Juárez

SALTILLO, COAH.– Elementos de la Policía Estatal aseguraron un vehículo de la empresa Idealesa en cuyo interior presuntamente se transportaban paquetes con hierba seca con características de la marihuana, durante un operativo realizado la mañana de este domingo en la carretera libre Saltillo-Torreón.

Intervención de la Policía Estatal

La intervención ocurrió a la altura del ejido El Mimbre. Tras el aseguramiento, la unidad fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicadas en la colonia Topochico, en Saltillo.

Diligencias de las autoridades

En el lugar, las autoridades federales realizarán las diligencias necesarias para determinar el tipo de sustancia localizada, establecer la cantidad asegurada y esclarecer las circunstancias en las que era transportada.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente cuántos paquetes fueron asegurados ni se ha confirmado la detención de alguna persona relacionada con los hechos.

Investigación en curso

Las investigaciones continuarán para determinar la procedencia de la presunta droga y establecer si existen responsabilidades legales.