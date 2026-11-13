Busca DIF frenar violencia y adicciones

SALTILLO, COAH.- La prevención de las adicciones y la violencia familiar, así como el fortalecimiento de los vínculos dentro de los hogares, forman parte de las estrategias que el Gobierno de Coahuila busca ampliar mediante la colaboración entre instituciones públicas y organizaciones civiles, informó Liliana Salinas, presidenta honoraria del DIF estatal.

La funcionaria reconoció que, pese a los avances que registra la entidad en seguridad, competitividad y calidad de vida, persisten desafíos relacionados con la convivencia familiar y la violencia en los hogares y las comunidades.

Acciones de la autoridad

Explicó que factores como los conflictos familiares, las condiciones de vulnerabilidad y la falta de herramientas socioemocionales pueden propiciar que niños y jóvenes se acerquen al consumo de sustancias, desarrollen adicciones y, en determinadas circunstancias, terminen involucrados en situaciones de violencia.

Ante este panorama, consideró indispensable intervenir desde distintos frentes y sumar esfuerzos entre las dependencias estatales, municipales y la sociedad civil para evitar que estas problemáticas se reproduzcan.

Detalló que actualmente participan en estas acciones el Gobierno de Coahuila, Inspira Coahuila, el DIF estatal y los sistemas municipales, además de las secretarías de Educación, Seguridad y Salud, la Fiscalía General del Estado y los ayuntamientos.

Detalles confirmados

Salinas destacó que una de las prioridades es trabajar con niñas, niños y adolescentes desde edades tempranas, mediante alternativas educativas, deportivas y culturales que contribuyan a su desarrollo y reduzcan los factores de riesgo asociados al consumo de drogas.

Añadió que la atención también debe extenderse a quienes ya enfrentan problemas de adicción, así como a sus familiares, quienes requieren orientación y acompañamiento durante los procesos de recuperación.

En cuanto a la infraestructura de rehabilitación, informó que Coahuila cuenta con más de 200 establecimientos dedicados a esta actividad; sin embargo, reconoció que la mayoría carece de certificación y no cumple con los protocolos adecuados para brindar atención.

Por ello, señaló que se trabaja en mejorar las condiciones de estos espacios y avanzar en su profesionalización, con el propósito de que los usuarios reciban servicios de calidad y conforme a los lineamientos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama).

Finalmente, indicó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas instruyó reforzar los programas y ampliar las estrategias existentes para atender estas problemáticas. Subrayó que los resultados también dependerán de la participación de los medios de comunicación, el sector empresarial y las organizaciones de la sociedad civil.