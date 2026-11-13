Reforzarán vigilancia por el Buen Fin y vacaciones

SALTILLO, Coah.- Con operativos en centros comerciales, zonas urbanas y carreteras, el gobierno de Coahuila intensificará las medidas de seguridad durante el Buen Fin y el próximo periodo vacacional, informó Federico Fernández Montañez, fiscal general del estado.

El funcionario señaló que, por indicaciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, se convocará a una reunión de coordinación con los 38 municipios para establecer acciones conjuntas de vigilancia y prevención, ante el incremento de la movilidad y la concentración de personas en establecimientos comerciales.

Operativos de seguridad en el Buen Fin

Explicó que también se prevé una mayor actividad económica durante estos días, debido a la dispersión de aguinaldos, lo que podría incrementar la afluencia de compradores en las distintas zonas comerciales de la entidad.

Vigilancia ante grupos delictivos

En otro tema, al referirse a la posible presencia de grupos delictivos y personas de otras nacionalidades, entre ellas colombianas, en territorio coahuilense, Fernández Montañez indicó que este tipo de fenómenos puede presentarse por periodos.

Ante este escenario, aseguró que las corporaciones de seguridad mantendrán los trabajos de vigilancia y prevención para detectar cualquier actividad ilícita. Advirtió que las personas que intenten ingresar al estado con la intención de cometer delitos serán detenidas y puestas a disposición de las autoridades correspondientes.

El fiscal reiteró que se fortalecerá la coordinación entre las distintas instancias de seguridad para mantener las condiciones de tranquilidad y proteger a la población durante las próximas semanas.