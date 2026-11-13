Despliega PROFECO seis módulos por el Buen Fin

SALTILLO, COAH.- Con seis módulos de atención en centros comerciales de Saltillo y la Región Lagunera, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzará la vigilancia durante la décimo sexta edición del Buen Fin, que se desarrollará del 13 al 17 de noviembre, para atender quejas y orientar a los consumidores.

Galio Vega Ábrego, delegado de la dependencia en Coahuila, informó que tres puntos estarán instalados en la Región Lagunera, específicamente en Galerías Laguna, Plaza Cuatro Caminos y Paseo Gómez Palacio.

En Saltillo, los módulos se ubicarán en Galerías Saltillo, Plaza Patio y Plaza Sendero Sur. Todos ofrecerán servicio de las 9:00 a las 21:00 horas.

El funcionario explicó que, además de estos espacios, la Profeco mantendrá atención telefónica y presencial en sus oficinas durante el mismo horario, con el objetivo de facilitar la solución de controversias entre compradores y establecimientos mediante la conciliación inmediata.

Vega Ábrego recomendó a la población no dejarse llevar únicamente por los descuentos y promociones, sino evaluar previamente si los productos que pretende adquirir son necesarios y si cuenta con capacidad económica para realizar el gasto sin afectar sus finanzas personales.

Advirtió que durante esta jornada comercial pueden registrarse anomalías como cambios en los precios al momento de pagar, cancelaciones de operaciones, incumplimiento en los tiempos de entrega y promociones que no coincidan con las anunciadas por los establecimientos.

Ante cualquier irregularidad, pidió conservar evidencias de las ofertas, como fotografías y capturas de pantalla, además de comprobantes de pago, confirmaciones de pedidos y comunicaciones con los proveedores, documentos que pueden respaldar una eventual reclamación.

También llamó a verificar las condiciones de las promociones y desconfiar de descuentos que parezcan excesivamente atractivos, antes de proporcionar datos o concretar una compra.

Como herramienta de consulta, recordó que la Profeco dispone del Buró Comercial, plataforma donde es posible revisar el historial de quejas de los proveedores, conocer los motivos de las reclamaciones y consultar el estado que guardan.

Entre las recomendaciones adicionales destacó comparar precios en tiendas físicas y plataformas digitales, comprobar la existencia de los productos y revisar los costos y tiempos de envío. Asimismo, pidió verificar las garantías, políticas de cambios y devoluciones, además de solicitar y conservar los comprobantes de compra.

El delegado subrayó que las compras por internet también están protegidas por los derechos del consumidor, por lo que los comercios tienen la obligación de respetar los precios, descuentos y condiciones anunciadas, así como cumplir con la entrega de los artículos en los términos acordados.