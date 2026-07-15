Inundaciones en Castaños: 100 casas afectadas y fauna en la zona

CASTAÑOS, COAH.- Alrededor de 100 viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua tras las intensas lluvias registradas en Castaños, informó el director de Protección Civil, Luis Piña, quien señaló que las brigadas continúan recorriendo los sectores con mayores daños.

Las colonias más afectadas son la Zona Centro, en las calles Ildefonso Fuentes, Zaragoza y Morelos, así como las colonias Independencia Norte, Independencia Sur y Carranza, donde maquinaria pesada y personal de distintas dependencias realizan labores para retirar lodo y escombros.

Aunque los albergues permanecen habilitados, no fue necesario utilizarlos, ya que las familias afectadas optaron por resguardarse temporalmente con familiares o vecinos.

Piña indicó que la circulación en La Nogalera ya fue reabierta, aunque pidió a los automovilistas transitar con precaución debido a la humedad y posibles encharcamientos.

Sin embargo, más allá de la reapertura del paso, lo que llamó la atención de quienes acudieron al lugar fue el intenso croar de ranas y sapos que invadió el sector tras las lluvias. Decenas de personas disminuyeron la velocidad de sus vehículos e incluso se detuvieron para escuchar el peculiar sonido que envolvía la zona.

El director de Protección Civil explicó que este fenómeno es normal después de las precipitaciones, ya que los anfibios salen de sus refugios aprovechando la humedad.

Respecto a la presencia de fauna de riesgo, señaló que hasta el momento no se han recibido reportes por avistamientos de víboras.

Finalmente, exhortó a la población a mantenerse atenta a los pronósticos del tiempo, evitar salir durante las lluvias si no es necesario, no intentar cruzar arroyos o vados con corriente y, en caso de alguna emergencia, trasladarse a un lugar seguro o solicitar apoyo a los cuerpos de auxilio.