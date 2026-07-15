PRONNIF inicia investigación por maltrato infantil en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) inició una investigación por un presunto caso de maltrato infantil, luego de que en redes sociales se difundiera un video en el que se escuchan los gritos de un menor de edad, llorando y pidiendo ayuda en un inmueble de la colonia Fonasol.

La mañana de este miércoles, elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, bajo el mando del director José Ponce Sánchez, acudieron a la vivienda ubicada en la calle Privada Hidalgo número 1005, para atender el reporte.

La intervención de los oficiales tuvo como propósito brindar atención al caso y permitir que la Procuradora Municipal, Lorena Long Guedea, lleve a cabo las indagatorias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si existió alguna situación de riesgo para el menor.

Vecinos del sector señalaron que la difusión del video les causó sorpresa, ya que aseguraron conocer a la madre de los menores que habitan en ese domicilio y afirmaron que nunca habían tenido conocimiento de una situación similar.

La PRONNIF será la instancia encargada de determinar, con base en las diligencias correspondientes, la situación de estos hechos y las partes involucradas además de las acciones legales o de protección que procedan.