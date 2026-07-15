Ubica PROFECO a Saltillo con canasta más barata

SALTILLO, COAH.- Saltillo se ubicó entre los municipios del país con los precios más bajos de la Canasta PACIC, según un estudio realizado por la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), que compara el costo de los 24 productos que integran este paquete de alimentos básicos. La dependencia federal informó que, dentro del monitoreo nacional, el precio más bajo registrado fue de 748.50 pesos en una tienda Chedraui de Aguascalientes. Ese mismo nivel de precio también fue reportado en establecimientos comerciales de Saltillo, aunque el informe no precisa en qué centro comercial se realizó el levantamiento.

Detalles confirmados

El estudio señala que Saltillo figura entre las ciudades con los costos más accesibles para la adquisición de la Canasta PACIC, junto con Aguascalientes y Morelia, Michoacán. Las tres localidades reportaron precios por debajo de la meta nacional de 910 pesos establecida como referencia para este paquete de 24 productos de primera necesidad. La Profeco realiza de manera periódica este monitoreo con el propósito de informar a los consumidores sobre el comportamiento de los precios de los productos básicos y fomentar la competencia entre los establecimientos comerciales.