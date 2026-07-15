Ignora alto y provoca choque en Zona Centro

MONCLOVA, COAH.- La falta de precaución al volante provocó un accidente vial con cuantiosos daños materiales la tarde de este miércoles, a escasas cuadras de la Comandancia Municipal, en pleno sector Centro de la ciudad.

El accidente ocurrió en el cruce de Zaragoza y Progreso

El percance ocurrió poco después del mediodía en el cruce de las calles Zaragoza y Progreso, donde Celedino Martínez, conductor de una camioneta Nissan X-Trail color arena, intentó incorporarse a la circulación sobre Zaragoza. De acuerdo con el peritaje preliminar, el automovilista no respetó el señalamiento gráfico de alto e invadió la vía preferencial, cerrándole el paso a un Chevrolet Cavalier gris que era conducido por Diana Torres.

Daños materiales y respuesta de las autoridades

La camioneta terminó impactándose contra el costado izquierdo del sedán, dejando ambas unidades con daños de consideración y obligando a los involucrados a solicitar la presencia de las autoridades. Minutos después arribaron oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes realizaron el croquis correspondiente para determinar la mecánica del percance y establecer las responsabilidades.

Una vez concluidas las diligencias en el lugar, los conductores fueron trasladados a la Jefatura de Control de Accidentes, donde buscarían llegar a un convenio para la reparación de los daños y evitar que el caso fuera consignado ante el Ministerio Público.