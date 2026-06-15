Carlos Villarreal lidera operativo por lluvias intensas en Monclova

Monclova, Coah.- Ante las intensas lluvias registradas la mañana de este lunes, el alcalde Carlos Villarreal encabezó un operativo especial de atención y respuesta en distintos sectores de la ciudad, supervisando los esfuerzos de las corporaciones municipales para salvaguardar la integridad de las familias monclovenses.

Desde las primeras horas del día, el edil mantuvo una coordinación permanente con Protección Civil, Bomberos, Seguridad Pública y demás dependencias involucradas. Gracias al trabajo en equipo y al apoyo del gobernador Manolo Jiménez, Monclova cuenta con capacidad operativa, equipamiento y coordinación institucional para responder de manera oportuna ante este tipo de fenómenos climatológicos.

De acuerdo con Protección Civil, estas lluvias dejaron un acumulado histórico de 81.8 milímetros de precipitación, cifra considerablemente superior a los registros recientes de entre 11 y 13 milímetros.

Como resultado del operativo, se realizaron un total de 60 acciones entre las que resaltaron:

? Atención a 35 viviendas inundadas,

? 15 rescates de vehículos,

? Evacuación preventiva de cuatro planteles educativos,

? El rescate de siete menores,

? El traslado de una persona lesionada,

? La atención de una explosión de tanque de gas,

? Remoción de tres bardas y dos techos colapsados.

Asimismo, se realizaron cierres preventivos en el vado de Aguas Negras, ubicado en la calle Campesinos Unidos; en el vado frente al Campo Las Américas, sobre la calle El Minero; y en los accesos al sector oriente por el bulevar Montessori y la calle Jiménez.

El monitoreo se mantiene constante en el bulevar Plan de Guadalupe, frente a Technotrim; avenida Industrial; calle Huemac, frente a City Club; y el vado de la misma vialidad, donde podrían aplicarse cierres preventivos de ser necesario.