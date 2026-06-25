Frontera busca solución a inundaciones con nuevo drenaje pluvial

El Municipio de Frontera avanza en la planeación de un proyecto de drenaje pluvial para la calle Progreso, con el objetivo de solucionar las inundaciones recurrentes que se registran en este sector durante las lluvias intensas.

El director de Obras Públicas, Luis González Garza, informó que el proyecto ya cuenta con estudios preliminares realizados por personal técnico de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS), quienes efectuaron cálculos hidráulicos para determinar las necesidades de la zona.

Explicó que actualmente existe una conducción pluvial de 18 pulgadas que resulta insuficiente para desalojar el volumen de agua que se concentra frente al edificio de Servicios Primarios, situación que provoca encharcamientos severos y, en algunos casos, el cierre temporal de la vialidad. "Es uno de los puntos críticos que tenemos en el municipio. Hemos visto que la infraestructura actual ya no da abasto y se genera una laguna considerable cuando se presentan lluvias fuertes", señaló.

De acuerdo con los estudios realizados, la propuesta contempla ampliar la capacidad del sistema hasta 58 pulgadas, lo que permitiría mejorar significativamente el desalojo de agua pluvial en este sector.

González Garza explicó que personal de CEAS acudió desde Saltillo a finales del año pasado para realizar las mediciones y análisis correspondientes, y actualmente se encuentra compartiendo la información técnica necesaria para concluir el proyecto ejecutivo.

Indicó que una vez concluida esta etapa, el Ayuntamiento iniciará las gestiones para obtener los recursos que permitan ejecutar la obra, debido a que se trata de una inversión de gran magnitud. El funcionario destacó que los proyectos de drenaje pluvial requieren la participación de diversas instancias, ya que el agua debe canalizarse hacia arroyos y cauces federales, por lo que es necesaria la coordinación con autoridades estatales y organismos especializados.

Añadió que la calle Progreso forma parte de los tres puntos prioritarios identificados por la administración municipal para atender problemas de escurrimientos pluviales, junto con las calles Margarito Villanueva e Internacional.

Aunque aún no existe una fecha definida para el arranque de la obra, el Municipio buscará el respaldo del Gobierno del Estado para concretar un proyecto considerado estratégico para reducir riesgos de inundación en la ciudad.