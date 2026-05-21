Marco Antonio Silva llama a vacunar mascotas en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El promotor de salud Marco Antonio Silva Fabela hizo un llamado a los propietarios de perros y gatos en el municipio de Múzquiz para que atiendan a sus mascotas, cubriendo los esquemas de vacunación antirrábica y desparasitación, especialmente en estos momentos en que se mantiene latente la presencia del gusano barrenador, que afecta a diversos seres vivos.

Silva Fabela explicó que de manera constante se realizan campañas antirrábicas con apoyo del Gobierno Municipal, con el objetivo de prevenir enfermedades tanto en los animales como en los seres humanos.

Recordó que, aunque desde hace años no se han detectado casos de rabia en la región, la prevención es fundamental y los dueños deben brindar atención oportuna a sus mascotas.

Durante estas jornadas, además de la vacuna antirrábica, se aplica un gel contra pulgas y garrapatas, así como una pastilla para desparasitar a los animales.

El promotor de salud informó que ya se han recorrido cinco colonias del Pueblo Mágico de Múzquiz, además de visitar la Villa de Palaú, acercando estos servicios a la población de forma gratuita.

"La ciudadanía debe acudir a las jornadas, traer a sus mascotas bien aseadas para que sean atendidas", exhortó Silva Fabela, quien destacó la importancia de la participación activa de los dueños en estas campañas de salud animal.

Finalmente, recordó que lleva 20 años vacunando perros y gatos y que anteriormente se entregaban las dosis a los propietarios para que ellos mismos las aplicaran, pero en ocasiones se hacía mal uso de las jeringas. Por ello, ahora se opta por que las personas lleven directamente a sus mascotas a las jornadas, garantizando así un procedimiento seguro y eficaz.