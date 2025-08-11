Inversión de 6 Millones para Rehabilitar Espacios Públicos en Frontera, Coahuila

FRONTERA, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios de convivencia ciudadana, el regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, anunció una inversión superior a los 6 millones de pesos para la rehabilitación de centros comunitarios, plazas públicas y trabajos de bacheo en el municipio de Frontera.

De acuerdo con el funcionario, 3 millones 500 mil pesos serán destinados específicamente a la remodelación y mantenimiento de centros comunitarios, mientras que 2 millones se enfocarán en la rehabilitación de plazas públicas. El resto del recurso será canalizado a labores de recarpeteo y bacheo, uno de los principales requerimientos de la ciudadanía.

"Queremos que cada ciudadano cuente con áreas limpias, seguras y funcionales para el desarrollo de actividades sociales, culturales y recreativas. Están pidiendo mucho mejorar los juegos infantiles", afirmó Plaza.

Entre los espacios contemplados en esta etapa de rehabilitación se encuentran la Plaza Centenario, el Centro Comunitario Occidental Sur —del cual ya se cuenta con el diseño—, así como el Centro Comunitario San Cristóbal.

El regidor aseguró que la meta es dejar estos espacios "totalmente acondicionados y en buen estado", ya que son utilizados de manera constante por la población.

Asimismo, destacó que la reactivación de actividades y cursos en los centros comunitarios representa una oportunidad clave para fortalecer el tejido social en las colonias.