Más de 365 millones de pesos para programas en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Más de 365 millones de pesos fueron canalizados durante 2025 a programas y proyectos de salud, educación, prevención de adicciones, desarrollo social, medio ambiente y participación ciudadana en Coahuila.

Los resultados fueron presentados por el Comité Técnico del Fideicomiso .20 del Impuesto sobre Nómina (ISN) y la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC), cuyos representantes destacaron que los recursos permiten articular esfuerzos entre el sector empresarial y el Gobierno del Estado para ampliar oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la población.

Juan Carlos López Villarreal, presidente ejecutivo del Comité Técnico del Fideicomiso .20, y Lucía Garza Guerra, directora general de la FEC, señalaron que parte de los recursos generados por la actividad económica estatal regresa a las comunidades mediante programas, proyectos y alianzas enfocadas en fortalecer capacidades y favorecer la movilidad social.

El Fideicomiso .20 destina una parte de los recursos provenientes del ISN a iniciativas de interés público, principalmente en los sectores de salud, educación, prevención del delito y las adicciones, desarrollo social, medio ambiente y participación ciudadana.

Entre los resultados de los programas públicos destaca "Level Up Coahuila", estrategia que permitió que más de 370 mil estudiantes de más de mil 100 escuelas ubicadas en los 38 municipios recibieran apoyo para el aprendizaje del idioma inglés.

En materia educativa, también se reportó que 4 mil 300 mujeres cursaron estudios universitarios, con una tasa de permanencia del 81 %.

En salud, los programas alcanzaron más de 64 mil 400 consultas médicas, que comprendieron servicios de medicina general, especialidades y telemedicina.

Además, las unidades de primer nivel de atención registraron un 97 % de abasto de medicamentos, mientras que en el segundo nivel el porcentaje alcanzó 82 %.

Las acciones de prevención y atención de las adicciones sumaron más de mil 800 consultas y solicitudes de información. También se reforzó la red de 420 centros de atención de adicciones que operan en el estado mediante más de mil 200 capacitaciones.

Por parte de la Fundación del Empresariado Coahuilense, uno de los principales resultados fue el fortalecimiento de más de 200 organizaciones de la sociedad civil, con lo que se mejoró su capacidad de atención y se generó un impacto en 20 mil personas de distintas regiones de Coahuila.

En educación, la estrategia "Reto ¡Aprendo! Lectura" llegó a más de 135 mil estudiantes de mil 533 escuelas, quienes desarrollaron habilidades relacionadas con lectura, lenguaje y comunicación.

La FEC también puso en marcha el Observatorio Social, plataforma digital que reúne 77 indicadores sobre temas relacionados con el desarrollo y la movilidad social en Coahuila.

El objetivo de esta herramienta es concentrar información que contribuya al análisis de las condiciones de la población y facilite una mejor comprensión de las necesidades existentes en las distintas regiones del estado.

A estos trabajos se suma el Estudio de Movilidad Social, elaborado en colaboración con el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), que permitirá contar con información actualizada para respaldar la toma de decisiones y generar estimaciones regionales sobre movilidad social.

La Fundación del Empresariado Coahuilense, como asociación civil sin fines de lucro, mantiene entre sus objetivos el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, la promoción de soluciones de impacto y la creación de alianzas para ampliar el alcance de la inversión social.

De acuerdo con los resultados presentados, la participación conjunta del sector empresarial, Gobierno y sociedad civil permite transformar parte del valor generado por la actividad económica estatal en programas orientados a ampliar oportunidades, fortalecer capacidades y mejorar las condiciones de las comunidades.