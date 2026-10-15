Rechazan aumento salarial en el IMSS y exigen destituir a líder sindical

MONCLOVA, COAH.- El rechazo al incremento salarial se impuso entre los trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Monclova, donde la votación realizada este miércoles 14 de octubre dejó una amplia mayoría en contra de la propuesta y abrió paso a nuevas exigencias contra la dirigencia sindical.

En la Clínica 7, correspondiente a la Unidad 4, se contabilizaron 552 votos en contra y 36 a favor. En la Unidad 05, el resultado fue de 605 votos en contra, 29 a favor y uno nulo.

La consulta se realizó después de varios días de inconformidad y movilizaciones de trabajadores del Seguro Social en distintas partes del país, quienes rechazaron el incremento salarial propuesto y exigieron una nueva negociación para obtener un aumento mayor.

La propuesta contemplaba un incremento global del 6.8 por ciento, integrado por 2.9 por ciento al salario tabular y 3.9 por ciento en prestaciones, correspondiente al concepto de ayuda de renta. Sin embargo, los trabajadores inconformes consideraron insuficiente el ofrecimiento y plantearon alcanzar un aumento del 10 por ciento.

Rechazo al Incremento Salarial

Tras conocer los resultados, trabajadores de Monclova anunciaron que reunirán firmas y presentarán escritos para exigir la destitución de Raúl Rosales como representante sindical regional, a quien acusan de no dar la cara ante la base trabajadora ni respaldar las protestas realizadas durante los últimos días.

Los inconformes también buscarán elegir a sus representantes para el congreso extraordinario, donde pretenden reabrir la negociación salarial y defender una propuesta de incremento superior a la que fue sometida a consulta.

Estos acuerdos se tomaron la noche del miércoles, una vez conocidos los resultados de la votación. Los trabajadores adelantaron que continuarán con las acciones para exigir cambios en la representación sindical y mejores condiciones salariales.

Demandas de Cambio en la Dirigencia Sindical

A nivel nacional, el rechazo a la propuesta también provocó exigencias para destituir a Rafael Olivos Hernández, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), así como para convocar a un congreso extraordinario que permita revisar el acuerdo salarial.

Hasta este jueves 15 de octubre, no se había confirmado públicamente la fecha ni la sede del congreso extraordinario. La intención de los inconformes es reanudar las negociaciones con el IMSS para mejorar el incremento salarial y las condiciones laborales.