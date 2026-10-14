Exigen investigar a empresario por simular compra

MONCLOVA, Coahuila.— El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, calificó como «lamentable» el incumplimiento en el pago inicial para la adquisición de Altos Hornos de México (AHMSA) y exigió una investigación formal contra el empresario Arturo Gómez (mencionado en el proceso como Arturo Domínguez) y las partes detrás de la propuesta comercial.

El dirigente sindical demandó la intervención urgente de la jueza de la causa, de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), al considerar que se vulneró el compromiso bajo protesta de decir verdad asumido ante la autoridad judicial en la Ciudad de México.

«Es muy evidente que alguien está detrás de todo esto. Esto no es más que otra dilatación al proceso y pedimos que se investigue hasta las últimas consecuencias», aseveró Leija Escalante.

Asimismo, criticó los comunicados difundidos previamente sobre un supuesto pago a los trabajadores en un plazo de dos semanas, calificándolos como una burla sin sustento financiero para la clase obrera y las familias de las regiones Centro, Carbonífera y Desierto de Coahuila.

Ante la suspensión del procedimiento con este postor, la representación sindical anunció que viajará a la Ciudad de México para solicitar audiencias con las dependencias federales y la jueza del concurso mercantil, con el fin de definir la viabilidad de la «Opción B» impulsada para la creación de un consorcio comprador.