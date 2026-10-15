TÍTULO; De las vivencias de barrio en Monclova al triunfo en el concurso iberoamericano Elena Poniatowska: Humberto Vázquez, escritor

MONCLOVA, COAH.- El morrillo que creció en los barrios de Monclova, que guarda en la memoria las vivencias de esta ciudad y que decidió contar su historia sin reservas, hoy tiene un motivo para celebrar:

El triunfo de Humberto Vázquez

Humberto Vázquez Galindo ganó el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor, entre alrededor de dos mil relatos participantes.

Su obra El Diablo y yo nos entendemos fue reconocida en la categoría de cuento, en una convocatoria que reunió a escritores de distintos países y que hoy coloca el nombre del autor monclovense entre los galardonados.

Pero para Humberto, el triunfo va más allá de un premio literario. En las páginas de su obra hay recuerdos de su crecimiento, de las calles y del barrio que marcaron su vida; fragmentos de una historia personal que decidió llevar a la literatura sin esconder quién es ni de dónde viene.

La emoción de saberse ganador la compartió en sus redes sociales con palabras que reflejan tanto el orgullo por el reconocimiento como el cariño por el joven que fue y por la ciudad que lo vio crecer.

"Hoy ganó ese morrillo marica que creció en Monclova y del que cuento sus andanzas a calzón quitado", escribió el autor, con una expresión directa y sin filtros que resume la esencia de su manera de contar.

Antes de enviar su obra, durante tres años se preguntó qué posibilidades tenía de ganar un concurso de alcance iberoamericano, en el que competiría contra miles de historias. Finalmente, decidió intentarlo.

"¿Qué posibilidades tenía de ganar una convocatoria de todo Iberoamérica al que llegan dos mil cuentos? Me pregunté durante tres años, hasta que me decidí a mandarlo y adivinen quién se acaba de enterar de que ganó este concurso", relató.

La influencia de Elena Poniatowska

La noticia también estuvo acompañada de un detalle que conmovió al escritor: la participación de Elena Poniatowska, quien, a sus 94 años, revisó parte de los cuentos finalistas en su papel de presidenta honorífica del certamen.

Según compartió Humberto, se anunció que los autores recibirían los apuntes escritos de puño y letra de la reconocida escritora mexicana.

Un gesto que hizo todavía más especial un reconocimiento que, para el monclovense, parecía difícil de imaginar.

"De verdad que estoy que no me la creo", expresó antes de cerrar su mensaje con una declaración de admiración y cariño hacia la escritora: "¡Te amo Elena Poniatowska!".

El concurso fue convocado por la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C., la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Editorial Planeta.

En la categoría de cuento, el jurado seleccionó diez obras inéditas entre alrededor de dos mil relatos recibidos, con propuestas de autores de México, Argentina, Ecuador, Colombia y Guatemala.

La evaluación estuvo a cargo de un jurado encabezado por Javier Aranda, con la presidencia honorífica de Poniatowska.

La presentación oficial de las publicaciones está prevista para el próximo 26 de noviembre, a las 12:00 horas, en la sede de la Fundación Elena Poniatowska Amor, en la Ciudad de México, con la presencia de los autores galardonados.

Desde Monclova, Humberto Vázquez Galindo lleva sus recuerdos a una competencia iberoamericana y demuestra que las historias que nacen en un barrio, de las experiencias personales y de la propia identidad, también pueden encontrar lectores más allá de la ciudad donde comenzaron.