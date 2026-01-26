Alcaldesa rehabilitará centro comunitario en Frontera con inversión de un millón

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Pérez Cantú, dio a conocer que se invertirán más de un millón de pesos en la rehabilitación del Centro Comunitario de la colonia San Cristóbal, proyecto que se encuentra listo para iniciar una vez que se concluyan los trámites y se tengan en regla las escrituras del inmueble.

La edil explicó que la obra se realizará por etapas, con el objetivo de ir recuperando de manera integral este espacio que, dijo, es altamente necesario para brindar apoyo a la población del sector. Precisó que se trata de una inversión propia del Ayuntamiento, destinada a mejorar las condiciones de un área prioritaria para la comunidad.

Pérez Cantú señaló que la meta es dejar los centros comunitarios totalmente acondicionados y en buen estado, ya que son utilizados de forma constante por las familias. Detalló que el inmueble fue recibido por la actual administración en condiciones deplorables, luego de haber sido robado y vandalizado, lo que hizo urgente su rehabilitación.

Indicó que, una vez rehabilitado, el Centro Comunitario de San Cristóbal ofrecerá actividades deportivas, talleres de emprendimiento enfocados principalmente en madres de familia, así como programas de capacitación que permitan generar ingresos adicionales en los hogares.

Finalmente, la alcaldesa destacó que la reactivación de actividades y cursos en los centros comunitarios representa una oportunidad clave para fortalecer el tejido social en las colonias y promover el desarrollo integral de las familias de Frontera.