Destina Estado 8 millones de pesos para Fortalecer Atención Integral del Autismo

NUEVA ROSITA, COAH.- Con una inversión de 8 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Coahuila reforzará este año los servicios de Atención Integral para el Autismo, así lo dio a conocer la ingeniera Liliana Salinas Valdés, Presidenta Honoraria del Sistema DIF Coahuila.

Esta iniciativa busca responder al creciente número de casos de niñas, niños y jóvenes con esta condición en la entidad.

Salinas Valdés destacó que en el municipio de San Juan de Sabinas ya opera el Centro Regional de Desarrollo Infantil (CEREDI), el cual continuará brindando atención especializada.

Sin embargo, subrayó que, es necesario fortalecer las acciones existentes, ya que el aumento en los diagnósticos de autismo no es exclusivo de Coahuila, sino una tendencia que se observa a nivel internacional.

"Queremos fortalecer mucho la inclusión, el apoyo a las personas que tienen alguna discapacidad o condición", expresó la titular del DIF. En ese sentido, explicó que el objetivo es descentralizar los servicios de atención, acercándolos a las distintas regiones del estado para evitar que las familias tengan que trasladarse a Saltillo u otros lugares para recibir atención especializada.

Acciones de la autoridad

Como parte de esta estrategia, se impulsará el fortalecimiento de los centros de atención en Saltillo, Monclova, Nueva Rosita y Piedras Negras. En estos municipios se ofrecerán servicios integrales que incluyen asesoría, acompañamiento, terapias y diagnósticos, con el fin de brindar una atención oportuna y de calidad a quienes lo necesiten.

Detalles confirmados

Finalmente, Salinas Valdés señaló que dicho proyecto responde a una necesidad urgente, ya que la demanda ha superado la capacidad actual del personal especializado.

"Las terapeutas y psicólogas no se están dando abasto para diagnosticar; hay muchas personas en lista de espera y queremos que el diagnóstico sea rápido para que los niños y jóvenes inicien sus terapias cuanto antes", concluyó.