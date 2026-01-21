BTS reprograma preventa en Ciudad de México: nuevos horarios y precios

En un ajuste logístico de último minuto que ha puesto en alerta al ARMY mexicano, la empresa Big Hit Music anunció este miércoles la reprogramación de la preventa exclusiva para los conciertos de BTS en la Ciudad de México. Originalmente pactada para el jueves 22 de enero, la venta anticipada para fans con membresía oficial se ha recorrido un día, concentrando toda la actividad el próximo viernes 23 de enero de 2026.

La modificación, informada a través de la plataforma Weverse, responde a ajustes en el calendario de la gira mundial "ARIRANG" que también afectaron a otras sedes internacionales como Madrid.

Nuevo Calendario de Preventa

Para evitar saturaciones, Ticketmaster implementará horarios diferenciados según la fecha del concierto al que se desee asistir:

Conciertos del 7 y 9 de mayo: La preventa iniciará a las 9:00 a.m. (Tiempo del Centro de México).

Concierto del 10 de mayo: La preventa abrirá a las 12:00 p.m. (Tiempo del Centro de México).

Cierre de preventa: En ambos casos, el sistema cerrará a las 9:59 p.m. de ese mismo día o hasta agotar existencias.

Venta General y Precios

A diferencia de la preventa, la venta general no sufrió modificaciones. Esta se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 9:00 a.m., donde cualquier persona podrá adquirir boletos sin necesidad de membresía o códigos.

En cuanto a los costos, Ocesa K-pop informó que los precios oficiales serán revelados este jueves 22 de enero a las 9:00 a.m. Aunque no hay cifras definitivas para México, filtraciones y precios en otros países sugieren el siguiente rango estimado (sin cargos por servicio):

Secciones generales/gradas: De $1,100 a $5,500 MXN.

Zonas Platino/Media: De $6,000 a $9,000 MXN.

Paquetes VIP/Soundcheck: Podrían alcanzar entre $12,000 y $29,000 MXN.

Requisitos indispensables

Para participar en la preventa del viernes, los fans deben cumplir con:

ARMY Membership activa: El registro debió realizarse antes del cierre oficial (18 de enero).

Cuenta vinculada: El correo de Weverse debe ser el mismo que el de la cuenta de Ticketmaster.

Código de acceso: Los códigos serán enviados por correo electrónico durante la tarde del jueves 22 de enero.

Este anuncio llega en un inicio de año marcado por el regreso de las grandes giras internacionales a México, coincidiendo con otros eventos de alto impacto como el anuncio del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX y operativos de seguridad nacional por la nueva ley antitabaco.