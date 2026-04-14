Sara Irma Pérez Cantú presenta proyectos de rehabilitación en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Con una inversión que oscila entre los 65 y 70 millones de pesos, la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú anunció una serie de proyectos enfocados en la rehabilitación de espacios públicos en distintas colonias del municipio, priorizando áreas recreativas y de convivencia familiar.

La edil detalló que entre los puntos a intervenir se encuentran las plazas de la Borja, Occidental, 10 de Mayo, Mirador de la Borja y Jardines del Aeropuerto, espacios que —dijo— requieren atención urgente para mejorar las condiciones de esparcimiento de la ciudadanía.

Del monto total, al menos 20 millones de pesos serán destinados exclusivamente a la creación y mejora de áreas recreativas durante este 2026, con el objetivo de fortalecer el tejido social y ofrecer entornos dignos para niñas, niños y adultos mayores.

En el caso específico de la colonia Borja, Pérez Cantú informó que el proyecto avanza con el respaldo del Gobierno del Estado, donde actualmente se está conformando el comité ciudadano que permitirá dar inicio a los trabajos de remodelación.

"Ellos piden áreas para los niños y que las banquetas estén en buen estado, ya que a los adultos mayores les gusta caminar, pero algunos se estaban cayendo por lo mismo. También veremos lo del riego y darle mejor atención a los árboles", señaló la alcaldesa.

Asimismo, reconoció la necesidad de rehabilitar el Mirador de la Borja, uno de los espacios más representativos de la zona, además de continuar con la segunda etapa de la Plaza 10 de Mayo y emprender la remodelación de la plaza en Jardines del Aeropuerto.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca no solo mejorar la infraestructura urbana, sino también fomentar la convivencia social y la seguridad en los espacios públicos.